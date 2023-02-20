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Жители Новосибирска столкнулись с массовыми отказами в визах в Германию

Фото Жители Новосибирска столкнулись с массовыми отказами в визах в Германию
Фото Жители Новосибирска столкнулись с массовыми отказами в визах в Германию

Фото: Pixabay.com

Новосибирцы пожаловались на длительные допросы при получении визы в Германию.

Одной из самых недоступных для новосибирских туристов стран по итогам февраля стал Германия. Об этом сообщили представители визовых центров в разговоре с изданием «BFM-Новосибирск». По словам собеседников СМИ, въезд в Германию стал почти невозможен, если в качестве цели визита указан турист.

«Тем, кому всё же визу дают, приходится проходить на границе чуть ли не допрос. Наши клиенты сейчас всё чаще рассказывают такие истории. Людей, независимо от того, к какими целями они приехали, отводят в отдельную комнату и долго с пристрастием расспрашивают. Неприятная процедура, говорят те, кто через это прошел», — рассказала заместитель директора компании «Единый визовый центр» Анжелика Забенкова.

Кроме того, новосибирцы жалуются на откровенно негативное отношение. Из-за указанных факторов количество желающих поехать в Германию резко уменьшается.

Также визовые центры обратили внимание и на неофициальные факторы получения визы. Например, в Италию предпочитают пускать только миллионеров, считают представители отрасли.

«Мы такой вывод сделали, посмотрев, кому отказывают, а кому дают визу. Много случаев, когда финансовые документы у человека в порядке, и него есть те самые 100 евро на день, но отказ приходит с формулировкой "недостаточно финансовых средств"», — продолжает Забенкова.

Другие европейские страны также остаются почти недоступными для россиян и сибиряков в частности. Похожие схемы применяют и в Великобритании, и во Франции.

Напомним, ранее S7 начала продажу авиабилетов из Новосибирска в Дубай за 27,9 тыс рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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