Аналитик оценил идею о сокращении школьных каникул

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По мнению аналитика Бориса Деревягина, учиться летом в жару — это ни для кого не является позитивным и облегчающим жизнь.

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин оценил идею о сокращении школьных каникул. По его мнению, учиться летом в жару — это ни для кого не является позитивным и облегчающим жизнь, пишет Pravda.Ru.

«Для детей это не станет как раз той самой разгрузкой, о которой говорят эксперты. Потому что учиться летом в жару — это ни для кого не является позитивным и облегчающим жизнь», — высказался аналитик.

Кроме того, Деревягин отметил, что существующая школьная программа и так очень нагруженная. Родителям не следует заставлять школьников гнаться за высоким уровнем успеваемости и некоторыми достижениями, добавил он.

Напомним, в Новосибирске школьники получат сертификаты на путешествия.