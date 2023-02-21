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общество

В Новосибирске школьники получат сертификаты на путешествия

Фото В Новосибирске школьники получат сертификаты на путешествия
Фото В Новосибирске школьники получат сертификаты на путешествия

Фото: Pixabay.com

Около трёх тысяч школьников получат сертификат на путешествие по Новосибирской области.

В Новосибирской области около 3 тысяч школьников получат сертификаты на путешествия по региону. Об этом сообщили в областном правительстве.

Сертификат будут выдавать по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Регион на федеральном уровне подтвердил готовность к оказанию этой услуги с целью развития туристского потенциала страны», — рассказали в правительстве.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников уточнил, что номинальная стоимость каждого выданного сертификата — 8 тысяч рублей. Ученики 5-9 классов будут иметь возможность обменять их у туроператора из реестра исполнителей на путешествие по региону.

Напомним, ранее для участников спецоперации из Новосибирской области разработали специальный реабилитационный сертификат.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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