В Новосибирске школьники получат сертификаты на путешествия

Фото: Pixabay.com
Около трёх тысяч школьников получат сертификат на путешествие по Новосибирской области.
В Новосибирской области около 3 тысяч школьников получат сертификаты на путешествия по региону. Об этом сообщили в областном правительстве.
Сертификат будут выдавать по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Регион на федеральном уровне подтвердил готовность к оказанию этой услуги с целью развития туристского потенциала страны», — рассказали в правительстве.
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников уточнил, что номинальная стоимость каждого выданного сертификата — 8 тысяч рублей. Ученики 5-9 классов будут иметь возможность обменять их у туроператора из реестра исполнителей на путешествие по региону.
Напомним, ранее для участников спецоперации из Новосибирской области разработали специальный реабилитационный сертификат.
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