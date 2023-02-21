Диетолог назвала ингредиенты для идеального салата

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По словам диетолога Натальи Кругловой, идеальный салат состоит из пряной зелени и помидоров.

Идеальный салат должен состоять из зелени и овощей красного или оранжевого цвета. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова. По ее словам, эти продукты содержат большое количество полезных витаминов, минералов и провитаминов.

«Что касается идеального салата, я бы обратила внимание на темно-зеленую листовую зелень — шпинат, руккола, другая листовая зелень», — продолжила она.

Кроме того, диетолог рекомендует добавить в салат пряную зелень — петрушку, укроп, базилик. Также хорошими ингредиентами станет квашеная капуста и авокадо, подытожила специалист.

Напомним, диетолог назвала несовместимые друг с другом фрукты.