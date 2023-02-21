Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Диетолог назвала ингредиенты для идеального салата

Фото Диетолог назвала ингредиенты для идеального салата
Фото Диетолог назвала ингредиенты для идеального салата

Freepik, authors: samael334

По словам диетолога Натальи Кругловой, идеальный салат состоит из пряной зелени и помидоров.

Идеальный салат должен состоять из зелени и овощей красного или оранжевого цвета. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова. По ее словам, эти продукты содержат большое количество полезных витаминов, минералов и провитаминов.

«Что касается идеального салата, я бы обратила внимание на темно-зеленую листовую зелень — шпинат, руккола, другая листовая зелень», — продолжила она.

Кроме того, диетолог рекомендует добавить в салат пряную зелень — петрушку, укроп, базилик. Также хорошими ингредиентами станет квашеная капуста и авокадо, подытожила специалист.

Напомним, диетолог назвала несовместимые друг с другом фрукты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

овощи
салат
помидоры
диетолог
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25349
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21226
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
21073
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18527
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15497
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13729
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12050
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека