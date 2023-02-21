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общество

Эксперт назвал сроки полного разгрома ВСУ

Фото Эксперт назвал сроки полного разгрома ВСУ
Фото Эксперт назвал сроки полного разгрома ВСУ

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

По мнению эксперта Алексея Подберезкина, серьезное поражение ВСУ будет в конце марта 2023 года.

Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин назвал сроки полного разгрома ВСУ. По его мнению, серьезное поражение противника будет в конце марта 2023 года, пишет Pravda.Ru.

«Российские войска готовятся к масштабному наступлению сразу на нескольких участках фронта, в результате чего в конце марта ВСУ ожидает серьёзное поражение, если не крах вообще», — считает аналитик.

Кроме того, Подберезкин добавил, что западные страны будут вынуждены признать скорое поражение Украины, так как их вера в киевский режим начинает угасать.

Напомним, Ленобласть поможет восстановить школу, пострадавшую от обстрелов ВСУ.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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