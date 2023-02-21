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К апарт-отелю «Турист» на площади Маркса в Новосибирске провели подземный тоннель

Фото К апарт-отелю «Турист» на площади Маркса в Новосибирске провели подземный тоннель
Фото К апарт-отелю «Турист» на площади Маркса в Новосибирске провели подземный тоннель

Фото: Google Maps, ноябрь 2018

Подземный тоннель построили на площади Маркса к апарт-отелю «Турист».

В Новосибирске достроили подземный тоннель на площади Маркса, который соединяет переход станции метро с отелем-долгостроем «Турист». Об этом сообщает издание «Новосибирские новости» со ссылкой на технического директора компании «Турсиб-А» Олега Камашева.

Подземный переход соединит выход №1 станции метро Площадь Маркса и пятиэтажное крыло гостиницы «Турист». Протяженность перехода составляет 60 метров. Не выходя из перехода можно будет подняться в фойе отеля по эскалаторам. Также для маломобильных граждан будут установлены два лифта.

Тоннель введут в эксплуатацию одновременно с гостиничным комплексом — его сдача запланирована на второй квартал 2024 года. По словам Олега Камашева, внешне «Турист» выглядит почти завершенным, но внутренняя отделка потребует значительных работ.

Рабочим предстоит смонтировать фасад ближней к ТЦ «Фестиваль» пристройки — в ней планируют разместить ресторан с панорамными окнами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что еще один подземный переход к метро на площади Маркса появится в новом ТЦ "Гранит".

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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