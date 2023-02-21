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общество

Ленинградские врачи спасли жизнь пациенту с разрывом аневризмы

Фото Ленинградские врачи спасли жизнь пациенту с разрывом аневризмы
Фото Ленинградские врачи спасли жизнь пациенту с разрывом аневризмы

Freepik, authors: Georgiy Datsenko

Врачам Ленинградской областной клинической больницы удалость спасти жизнь пациенту с разрывом аневризмы.

В Ленинградской областной клинической больнице сосудистые хирурги смогли вовремя спасти жизнь мужчине с разрывом аневризмы инфраренального отдела аорты и обеих подвздошных артерий, пишет Online47.

Пожилой мужчина обратился в медучреждение, почувствовав сильную боль внизу живота.

Во время осмотра медики обнаружили у него аневризму инфраренального отдела аорты и обеих подвздошных артерий, осложненную разрывом с образованием массивной забрюшинной гематомы.

Пациенту потребовалось незамедлительное хирургическое вмешательство, поскольку в 80% случаев подобный диагноз грозит летальным исходом.

Напомним, сургутские кардиологи спасли жизнь 17-летней школьницы с редким пороком сердца.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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операция
врач
хирурги
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