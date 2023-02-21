Ленинградские врачи спасли жизнь пациенту с разрывом аневризмы

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Врачам Ленинградской областной клинической больницы удалость спасти жизнь пациенту с разрывом аневризмы.
В Ленинградской областной клинической больнице сосудистые хирурги смогли вовремя спасти жизнь мужчине с разрывом аневризмы инфраренального отдела аорты и обеих подвздошных артерий, пишет Online47.
Пожилой мужчина обратился в медучреждение, почувствовав сильную боль внизу живота.
Во время осмотра медики обнаружили у него аневризму инфраренального отдела аорты и обеих подвздошных артерий, осложненную разрывом с образованием массивной забрюшинной гематомы.
Пациенту потребовалось незамедлительное хирургическое вмешательство, поскольку в 80% случаев подобный диагноз грозит летальным исходом.
Напомним, сургутские кардиологи спасли жизнь 17-летней школьницы с редким пороком сердца.
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