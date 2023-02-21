Мобилизованный из Новосибирской области оказался в розыске после операции

Фото предоставлено Анастасией Севостьяновой

Электрик из Венгеровского района Новосибирской области Сергей Севостьянов был мобилизован в сентябре прошлого года. Как рассказывают родные, уже тогда у мужчины был компрессионный перелом позвоночника. Позже Сергея госпитализировали на операцию, а после неё мобилизованный узнал, что его объявили в федеральный розыск. Сергею пришлось съездить в зону СВО, но не для службы, и вернуться ни с чем. Подробности — в материале Сиб.фм.

Сергей Севостьянов с женой проживает в селе Туруновка Венгеровского района. У 31-летнего мужчины боевого опыта нет и неподходящая военно-учётная специальность – электрик электрооборудования автомобильной техники. Однако в сентябре 2022 года он был мобилизован и отправлен в пункт сбора. На тот момент Севостьянов побывал в больнице, где ему поставили диагноз.

«Мужа призвали по мобилизации 26 сентября. А еще 24 сентября в госпитале у него был зафиксирован компрессионный перелом (справка с указанным диагнозом имеется в распоряжении редакции – прим.ред.). Я везде писала: в призывную комиссию, в военную прокуратуру, но мне отвечали, что он прошёл все комиссии, и у него ничего не сломано, – рассказывает супруга мобилизованного Анастасия Севостьянова.

– Потом у него кое-как получилось взять увольнительную, мы сами поехали и за свой счёт прошли МРТ. Нам подтвердили, что у него был компрессионный перелом».

Ещё неделю Сергей Севостьянов мучился с болями в спине, отпуск по болезни ему удалось получить только 17 ноября. На поправку здоровья мужчине давалось два месяца. В этом же документе было отмечено, что Сергей получил отсрочку от частичной мобилизации до 15 января (эта справка и другие документы также есть в редакции Сиб.фм).

«Мы обратились в нашу военную прокуратуру, но нам сказали, что это предписание – недействительное. Кроме того, у мужа есть проблемы со слухом, и он сразу обращался в военный госпиталь», – рассказывает Анастасия.

После Нового года Сергею Севостьянову понадобилась операция, которую ему провели в январе в больнице РЖД платно. Пока мобилизованный приходил в себя после хирургического вмешательства, он узнал, что находится в розыске.

«С 1 января 2023 года его подали в розыск, как нам позвонили и сообщили в военкомате. Он съездил в комендатуру, оттуда его отправили в Коченёво, якобы он там приписан к части. Он туда приехал, ему сказали ехать на Украину, искать там командира для проведения ВВК (военно-врачебная комиссия – прим. Ред.), – продолжает Анастасия. – 30 января он поехал в Миллерово. 1 февраля там был, пожил в палатке, откуда его увезли в Кременную. Там ему нужно было взять у командира направление на комиссию. В итоге ему сказали: «Ты уволен, исключён, зачем приехал? Езжай домой!»

После безрезультатной поездки в зону СВО семья Севастьяновых не может найти правду и военкомате в Новосибирской области.

«В Кременной ему сказали, что там ВВК проводят только тем, кому оторвало руки, ноги. Предписание, говорят, недействительно. Мы говорим: «спина сломана», нам отвечают: «ничего, в военкомате просто ошиблись», – поясняет Анастасия. – И сейчас мы нигде не можем добиться, чтобы нам поставили печать, что он уволен. Хорошо, если предписание это недействительно.... Но и ВВК нам никто не проводит. Ему же сейчас должны дать отсрочку после операции».

Семья Севастяновых также обратилась в военную прокуратуру – там нашли нарушения в правилах оформления отпускных и вынесли представление руководителю НВВКУ.

«Проведённой проверкой установлено, что Севостьянов С.С. в настоящее время является военнослужащим войсковой части 95394, последний не уволен с военной службы и не исключён из списков воинской части на основании решения призывной комиссии Чановского района Новосибирской области от 01.12.2022 года. Вопреки вышеизложенному , должностными лицами Новосибирского высшего военного командного училища Севастьянову С.С. 01.12.2022 выдано предписание о том, что последний, якобы уволен из войсковой части и исключён из списков воинской части на основании решения призывной комиссии Чановского района Новосибирской области от 01.12.2022, – говорится в ответе военной прокуратуры Новосибирского гарнизона.

– Учитывая изложенное, в адрес начальника Новосибирского высшего военного командного училища внесено представление об устранении нарушений закона».

Анастасия Севостьянова говорит, что со своей проблемой семья мобилизованного обращалась и к уполномоченному по правам человека в Новосибирской области, и в Народный фронт, а также в приёмную губернатора Новосибирской области и президента России. Как получить наконец-то заключение ВВК – мобилизованный электрик нигде не может найти ответа на этот вопрос.

В аппарате уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой Сиб.фм подтвердили, что получали жалобы от Севостьяновых. Омбудсмен обещала разобраться в этом вопросе. Редакция Сиб.фм также отправила запрос в пресс-службу ЦВО и будет следить за развитием событий.

Напомним, сейчас много мобилизованных из Новосибирской области несут службу в направлении Нью-Йорка (так в простонародье называют село Новгородское).