На Михайловской набережной Новосибирска запустят салют 23 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В ЦВО раскрыли детали праздничного салюта к 23 февраля в Новосибирске.

В Новосибирске на Михайловской набережной 23 февраля запустят салют в честь Дня защитника Отечества. Залпы прогремят в 21 час по местному времени, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По данным военных, артиллеристские расчёты запустят 680 фейерверков (30 залпов) из 122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Также более 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники устроят световое шоу.

В ЦВО отметили, что советская гаубица Д-30 — единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.

Напомним, также жителей Новосибирска ожидает сокращённая рабочая неделя из-за Дня защитника Отечества.