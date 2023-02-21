На территории ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске построят конгресс-центр

Фото: официальный сайт «Сибирского молла»

В Новосибирске новый владелец «Сибирского молла» построит конгресс-центр на территории ТРЦ.

Новосибирский девелопер Александр Бoйкo, новый владелец ТРЦ «Сибирский молл» собирается построить конгресс-центр на территории комплекса. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Застройщик приобрел ТРЦ «Сибирский молл» и бизнес-центр «Новая высота». Здания и прилегающая к ним территория земельного участка продавались одним лотом за 3,6 миллиарда рублей.

По словам Александра Бoйкo, общая площадь приобретенной территории вне ТРЦ — 11,5 гекратов. Из них 6,5 гектаров свободны и не эксплуатируются эффективно. На этой территории он собирается построить конгресс-центр. Уже существующие здания и их концепцию он сносить не собирается.

Согласно планам, площадь конгресс-центра составит 25 тысяч квадратных метров. Затраты на строительство предприниматель оценивает в 5-6 миллиардов рублей. По мнению Бoйкo, конгресс-центр внесёт вклад в развитие туризма региона.

«С одной стороны [в городе] избыток гостиничных номеров при среднетекущем положении дел, с другой — жуткий дефицит в ситуации, когда мы хотим организовать в городе что-то серьезное и большое», — считает девелопер.

Эксперты скептически относятся к идее строительства такого объекта и оценивают сроки его окупаемости минимум в 10 лет.