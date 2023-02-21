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общество

Напавший на жену ишимец получил условный срок

Фото Напавший на жену ишимец получил условный срок
Фото Напавший на жену ишимец получил условный срок

Freepik, authors: bymuratdeniz

В Ишиме мужчина получил условный срок за нападение на жену и ограбление магазина.

Суд Ишима вынес приговор местному жителю. Мужчина обвиняется в угрозе убийством и грабеже, пишет МегаТюмень.

Как выяснилось, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей женой. В гневе он повалил ее на диван, чтобы запугать, схватил руками за шею и начал душить, со словами: «Я тебя сейчас убью!». Пострадавшая очень испугалась за свою жизнь и восприняла угрозу буквально.

В другой день ишимец отправился в магазин и украл из него бутылку спиртного стоимостью 252 рубля, после чего скрылся. Его действия пытался пресечь сотрудник магазина, однако мужчина игнорировал эти просьбы.

В суде ишимец полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. В итоге суд лишил обвиняемого свободы на 1 год и 1 месяц, условно, с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, под Новосибирском депутата обвинили в избиении двух парней.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

суд
ограбление
жена
нападение
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