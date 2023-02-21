Новосибирск 5 лет находится на одном уровне в рейтинге по качеству жизни

Фото: Максим Николаев

Новосибирская область не меняет позиции в рейтинге регионов по качеству жизни на протяжении нескольких лет.

В течение пяти лет Новосибирская область стабильно занимает место в начале третьего десятка рейтинга регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

За пять лет регион увеличил рейтинговый бал на 6.4 п.п. и поднялся с 24 на 21 позицию. По итогам 2022 года суммарная оценка составляет 58,2 балла из 100 возможных. Отставание от лидеров за 5 лет сократилось на четверть и составляет 20 — 24 балла. Возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Из регионов Сибирского Федерального Округа самый высокий балл у Новосибирской области, на 37 позиции Красноярский край, на 49 Томская область. На 58 по 64 местах расположились Кемеровская, Иркутская и Кемеровская области, Республика Хакасия и Алтайский край.

«Наибольший прогресс за 5 лет показали Красноярский край, который поднялся с 46 на 37 позицию и Алтайский край переместился с 73 на 64 место. При расчёте рейтинга используются 67 показателей главные из которых, уровень доходов, занятость населения, рынок труда, жилищные условия, экология, инфраструктура. От качества жизни зависит миграционный баланс и загруженность строительных комплексов регионов», — уточнил Николаев.

Напомним, ранее в Новосибирске зафиксировали рекордный ввод жилья в январе.