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Новосибирск вошел в топ-5 по затратам на подарки к 23 февраля

Фото Новосибирск вошел в топ-5 по затратам на подарки к 23 февраля
Фото Новосибирск вошел в топ-5 по затратам на подарки к 23 февраля

Фото: freepik

Жители Новосибирска в среднем тратят 3200 рублей на подарок ко Дню защитника Отечества.

Жители Новосибирской области готовы в среднем потратить 3200 рублей к 23 февраля. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob.

В сервисе уточнили, что с 2022 года эта сумма увеличилась на 300 рублей.

В столице России сумма равна 3700 рублей, в Краснодаре — 3600 рублей, а меньше всего готовы потратиться на подарок к этому празднику в Перми — 2300 рублей.

По статистике, каждая четвертая женщина планирует подарить подарок своему мужу. Каждая седьмая — сделает подарок для отца, а каждая четвёртая — сыновьям.

Мужчины делают подарки реже, подарок для отца планирует подарить только каждый 9 участник опроса.

По опросу SuperJob , каждый пятый новосибирец утверждает, что не хочет подарок на День защитника Отечества. Девятая часть мужского населения Новосибирской области хотела бы получить деньги, а в итоге без презентов остаётся каждый четвертый опрошенный.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске состоится военный салют в честь Дня защитника Отечества.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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