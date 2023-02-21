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общество

Новосибирская область направит 130 млн рублей на развитие туризма в 2023 году

Фото Новосибирская область направит 130 млн рублей на развитие туризма в 2023 году
Фото Новосибирская область направит 130 млн рублей на развитие туризма в 2023 году

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В 2023 году Новосибирская область выделит 130 млн рублей на развитие туризма.

Новосибирская область направит 130 млн рублей на развитие туризма в регионе. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников на конференции в пресс-центре «Интерфакса» 21 февраля.

Решетников отметил, что годом ранее на туризм выделяли меньше средств, 103 млн рублей. Помимо этого, министр добавил, что в 2022 из бюджета региона выделили 20 млн рублей на предоставление субсидий районам области, 60 млн – юридическим лицам.

В 2023 году для районов вырастет сумма до 30 млн рублей, а для бизнеса на прежнем уровне, но могут сократить.

По словам главы ведомства, в 2022 году объём платных туристических услуг вырос в два раза, то есть до 18 млрд рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, жительница Новосибирска отдала 195 тыс рублей за несостоявшийся отдых в Турции.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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