Новосибирский космонавт Анна Кикина не вернется на землю на «Союзе-23»

Kosmo-museum.ru, ГК "Роскосмос"

Новосибирский космонавт Анна Кикина продолжит работу на МКС, несмотря на внештатную ситуацию.

Уроженка Новосибирска Анна Кикина, бортинженер экспедиции МКС-68/69, специалист полёта корабля Crew Dragon Endurance, продолжит свою работу на МКС, несмотря на внештатную ситуацию, возникшую с кораблем «Союз-22» и грузовым комплексом «Прогресс» 15 декабря.

Российский экипаж станции (Прокопьев, Петелин и Рубио) вернется на Землю в сентябре 2023 года на корабле «Союз-23», который в беспилотном режиме отправится за ними 24 февраля с космодрома Байконур. Состыковаться с МКС он должен будет 26 февраля. Об этом сообщает «Роскосмос».

Анна Кикина отправилась в полет на американском корабле в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA. Она должна была обеспечить постоянное присутствие одного российского космонавта на МКС, который мог бы обслуживать и российский, и американский сегменты в случае внештатной ситуации. И похоже, первая внештатная ситуация досталась именно уроженке Новосибирска Анне Кикиной.

Напомним, оба российских космических космических корабля получили непонятные внешние повреждения радиатора системы охлаждения. Как уточнил позднее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, корабль "Союз-22" разгерметизировался из-за нарушения внешней обшивки.

С Анной Кикиной на МКС останутся Николь Мэнн, бортинженер экспедиции, командир корабля Crew Dragon Endurance; Джош Кассада, бортинженер, пилот; Коити Ваката, бортинженер специалист полёта корабля Crew Dragon Endurance. Сколько еще они проведут в космосе, пока не известно.