Новый собственник "Сибирского молла" Бойко рассказал, какие магазины останутся в ТРЦ

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Известный новосибирский девелопер Алексндр Бойко рассказал подробности сделки по приобретению ТРЦ "Сибирской молл".

Смена собственника ТРЦ "Сибирский молл" в Новосибирске не приведет к революционным изменениям в структуре торгового центра. Об этом изданию "BFM-Новосибирск" сообщил крупный девелопер Александр Бойко, компания которого приобрела объекта за 3,7 миллиарда рублей.

"Никакой революции в «Сибирском молле не будет. Если даже и произойдут какие-то изменения, то это будет все спланировано, согласованно и послужит всеобщему благосостоянию", – сообщил изданию Бойко.

По его словам, все торговые предприятия, арендующие площадь в Сибмолле и приносящие прибыль, будут сохранены.

Новый собственник рассказал, что решение о покупке ТРЦ и делового центра "Новая высота" было принято достаточно оперативно. Сделка состоялась 16 февраля, однако компания Бойко "Глобус" пока не вступила в права.

"Это очень долгий процесс: два огромных объекта, огромнейшее количество арендаторов, и мы со всеми должны перезаключить договоры, познакомиться", — объяснил он.

Всего в "Сибирском молле" работают более 170 магазинов. Также в ТРЦ работает кинотеатр, спортзал и такие представители федеральных сетей как М.Видео, Спортмасте, Ашан.

Ранее сообщалось, что на территории "Сибирского молла" в Новосибирске появится конгресс-центр. На этой площадке планируется проводить выставки, концерты и деловые форумы.