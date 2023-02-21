Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

недвижимость экономика общество

Новый собственник "Сибирского молла" Бойко рассказал, какие магазины останутся в ТРЦ

Фото Новый собственник "Сибирского молла" Бойко рассказал, какие магазины останутся в ТРЦ
Фото Новый собственник "Сибирского молла" Бойко рассказал, какие магазины останутся в ТРЦ

Фото BFM-Новосибирск

Известный новосибирский девелопер Алексндр Бойко рассказал подробности сделки по приобретению ТРЦ "Сибирской молл".

Смена собственника ТРЦ "Сибирский молл" в Новосибирске не приведет к революционным изменениям в структуре торгового центра. Об этом изданию "BFM-Новосибирск" сообщил крупный девелопер Александр Бойко, компания которого приобрела объекта за 3,7 миллиарда рублей.

"Никакой революции в «Сибирском молле не будет. Если даже и произойдут какие-то изменения, то это будет все спланировано, согласованно и послужит всеобщему благосостоянию", – сообщил изданию Бойко.

Фото Новый собственник

По его словам, все торговые предприятия, арендующие площадь в Сибмолле и приносящие прибыль, будут сохранены.

Новый собственник рассказал, что решение о покупке ТРЦ и делового центра "Новая высота" было принято достаточно оперативно. Сделка состоялась 16 февраля, однако компания Бойко "Глобус" пока не вступила в права.

"Это очень долгий процесс: два огромных объекта, огромнейшее количество арендаторов, и мы со всеми должны перезаключить договоры, познакомиться", — объяснил он.

Всего в "Сибирском молле" работают более 170 магазинов. Также в ТРЦ работает кинотеатр, спортзал и такие представители федеральных сетей как М.Видео, Спортмасте, Ашан.

Ранее сообщалось, что на территории "Сибирского молла" в Новосибирске появится конгресс-центр. На этой площадке планируется проводить выставки, концерты и деловые форумы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25299
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21162
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
20658
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18462
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15473
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13695
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12013
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека