«Один обварился в бане»: в Новосибирской области задержали убийцу беременной лосихи

Коллаж Сиб.фм: скриншоты с видео Владимира Бибикова

В Купинском районе Новосибирской области впервые за 30 лет произошла жестокая расправа над беременной лосихой: местные охотоведы вычислили браконьеров по следам крови – один из них обварился в бане.

В минувшие выходные купинские охотоведы провели расследование и вычислили, кто жестоко расправился с лосихой. Найти браконьеров удалось по следам крови на снегу.

«В прошлую пятницу при патрулировании угодий Купинского района производственный инспектор Иван Бибиков нашёл след, и по нему определил, что убили лося. Тушу тянули за снегоходом, потом перегрузили на нарды и утащили в деревню, – рассказал председатель Купинского районного общества охотников и рыболовов Владимир Бибиков. – Он проследил, а уже в субботу в 9 утра мы заявили в полицию. Вызвали чистоозёрскую группу охотоведов, проследовали по следам. Следы привели к дому жителя села Чумашки».

Тушу лосихи затянули в огород и разделали её в сарае. Хозяина дома и огорода ничего не оставалось, как признаться в совершённом преступлении. Также он назвал имя подельника.

«Мы нашли нелегальное ружьё. Они признались в содеянном и выдали мясо. Это мы узнали, что они убили лося, в пятницу, а произошло это ещё во вторник или среду. На радостях они это обмыли, пошли в баню, набрали таз с кипятком. Один обварился и лежит теперь в больнице»,

– добавил Владимир Бибиков.

Мясо и патроны охотоведам выдала жена подозреваемого в браконьерстве. К выводу о том, что лосиха – беременная, охотоведы пришли после обнаружения потрохов: в найденных кишках были два эмбриона.

«Мы подали заявление, надеюсь, уголовное дело уже возбуждено. Я работаю больше 30 лет, но первый раз такая ситуация с лосем у нас в районе. Почему редко так? У нас лосей не бывает. Забрёл один лось – у нас заказник на границе со Здвинским районом, «Майское утро» – вышел этот лось погулять на два километра, встретили его эти товарищи и убили», – с сожалением отметил Владимир Бибиков.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили, что уголовное дело уже возбуждено.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 258 УК РФ. В настоящее время установлен мужчина-подозреваемый, проводится дознание»,

– прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Появилась в начале года и хорошая информация: как подсчитали охотоведы, с наступлением 2023-го в Новосибирской области почти в два раза увеличилось поголовье лосей и косуль.