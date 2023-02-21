Оскорблявший пенсионерок парень из Новосибирска извинился на видео

Фото: АСТ-54

Молодой житель Новосибирска записал на видео извинения после того, как оскорблял пенсионерок на улице.

Новосибирец по имени Сергей, который ранее стал объектом внимания из-за провокационных видео с пожилыми людьми, записал видео с извинениями. Оно опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске юноша по имени Сергей оскорбляет пожилых женщин и снимает все это на видео. Эти ролики он пересылает своим друзьям в интернете. На видео Сергей пытается раздать листовки аптеки пенсионерке. После отказа он начинает материться и преследовать женщину.

Полиция начала проверку.

Напомним, ранее в Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман.