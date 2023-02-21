Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Оскорблявший пенсионерок парень из Новосибирска извинился на видео

Фото Оскорблявший пенсионерок парень из Новосибирска извинился на видео
Фото Оскорблявший пенсионерок парень из Новосибирска извинился на видео

Фото: АСТ-54

Молодой житель Новосибирска записал на видео извинения после того, как оскорблял пенсионерок на улице.

Новосибирец по имени Сергей, который ранее стал объектом внимания из-за провокационных видео с пожилыми людьми, записал видео с извинениями. Оно опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске юноша по имени Сергей оскорбляет пожилых женщин и снимает все это на видео. Эти ролики он пересылает своим друзьям в интернете. На видео Сергей пытается раздать листовки аптеки пенсионерке. После отказа он начинает материться и преследовать женщину.

Полиция начала проверку.

Напомним, ранее в Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

2

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25349
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21226
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
21073
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18527
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15497
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13729
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12050
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека