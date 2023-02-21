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Под Новосибирском после прокурорской проверки построили детсад

Фото Под Новосибирском после прокурорской проверки построили детсад
Фото Под Новосибирском после прокурорской проверки построили детсад

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура проверяла администрацию села, где два года не строили детский сад.

В селе Кузнецовка Баганского района построили детский сад после вмешательства прокуратуры. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку из-за того, что в населённом пункте на протяжении двух лет отсутствовал детсад.

«Прокурорской проверкой установлено, что муниципалитетом не приняты меры по организации дошкольного образования на территории села, не организован подвоз детей в иное дошкольное учреждение. Устранить выявленные нарушения закона прокурор потребовал во внесенном и.о. главы Баганского района представлении, которое безотлагательно рассмотрено и признано обоснованным», — сказано в сообщении ведомства.

Фото Под Новосибирском после прокурорской проверки построили детсад 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что предпринимателя Икмета Тагиева признали виновным в очередном эпизоде мошенничества и дачи взятки должностному лицу при строительстве детского сада. Суд назначил предпринимателю наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске школы и детские сады оборудуют умными лифтами.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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