Президент Владимир Путин обратится в прямом эфире к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года

Фото: kremlin.ru

21 февраля в 16:00 Путин выступит перед Федеральным собранием.

Во вторник, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию. Выступление начнётся в 12:00 по московскому времени (16:00 НСК).

Мероприятие будет проходить в Гостином дворе. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основными темами послания станут вопросы текущей обстановки в стране, в том числе в экономике и социальной сфере.

Где смотреть послание Путина Федеральному собранию

Трансляцию будут вести федеральные телеканалы «Россия 1», НТВ и Первый канал. Также послание будут ретранслировать на YouTube. Позже Сиб.фм сообщит о том, как увидеть послание Путина онлайн или в записи.

Кроме членов Федерального собрания, послушать обращение в зале Гостиного двора смогут политические и общественные деятели, конфессиональные представители, а также руководители крупнейших СМИ, как российских, так и из дружественных стран.

За неделю до мероприятия все приглашенные сдали тесты на коронавирус. Кто получил положительный результат, не сможет лично услышать послание. Так, из 370 депутатов Государственной Думы у 15 выявили признаки заболевания.

Предыдущее обращение президента к парламенту было в апреле 2021 года. В 2022 году его перенесли из-за СВО.