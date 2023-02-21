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общество

Путин объявил новые меры поддержки семьям военнослужащих

Фото Путин объявил новые меры поддержки семьям военнослужащих
Фото Путин объявил новые меры поддержки семьям военнослужащих

Фото: Сиб.фм

Президент России в ходе послания Федеральному собранию заявил о дополнительной поддержке военнослужащих и их семей.

О введении дополнительных мер поддержки семей военнослужащих объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 21 февраля.

Среди них — льготная аренда для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Согласно заявлению президента, ставка будет значительно ниже рыночной, а часть платы обеспечит государство. Кроме того, глава государства высказался о необходимости поддержке самих военных, участвующих в спецоперации.

«Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами будут в приоритетном порядке выдвигаться на руководящие должности и отправляться в академии получать образование», — отметил Путин.

Также в России будет создан специальный государственный фонд для персональной помощи семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. По словам Путина, за каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ.

Напомним, в ходе обращения Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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