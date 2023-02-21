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общество

Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода

Фото Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода
Фото Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Президент РФ Владимир Путин обязал ввести 14-дневные отпуска для участников СВО каждые полгода.

Участники спецоперации смогут получать двухнедельный отпуск каждые полгода. Об этом президент Владимир Путин объявил в ходе послания ФС 21 февраля.

"Такие отпуска сроком на 14 дней должны предоставляться каждые 6 месяцев. Без учета времени, необходимого на дорогу домой и обратно", — сказал Путин.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших в СВО.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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