Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Президент РФ Владимир Путин обязал ввести 14-дневные отпуска для участников СВО каждые полгода.
Участники спецоперации смогут получать двухнедельный отпуск каждые полгода. Об этом президент Владимир Путин объявил в ходе послания ФС 21 февраля.
"Такие отпуска сроком на 14 дней должны предоставляться каждые 6 месяцев. Без учета времени, необходимого на дорогу домой и обратно", — сказал Путин.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших в СВО.
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