Путин поблагодарил народ России за мужество на СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил соотевественников за проявленный патриотизм в ходе СВО.

Владимир Путин высказал слова благдарности россиянам, которые поддерживают СВО. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания 21 февраля в Гостином дворе.

"Большинство граждан Российской Федерации поддержали СВО. В этом проявился настоящий патриотизм. Это глубокое осознание каждого своей неразрывной связи с судьбой Отечества", — сказал президент.

Он поблагодарил народ России за мужество и решимость, проявленные в ходе проведения СВО.

Президент также поблагодарил представителей всех силовых структур.

"Низкий поклон родителям, женам, семьям военнослужащих", — сказал Путин.

В ходе послания он президент подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Однако у Киева оказались другие планы.

"Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить", — подчеркнул президент.

Это уже 18-е по счету послание главы государства. Главной темой обращения стала СВО, также российский лидер рассказывает о социально-экономической ситуации в стране.

На мероприятии присутствуют губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также депутаты Госдумы от региона.