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Путин поблагодарил народ России за мужество на СВО

Фото Путин поблагодарил народ России за мужество на СВО
Фото Путин поблагодарил народ России за мужество на СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил соотевественников за проявленный патриотизм в ходе СВО.

Владимир Путин высказал слова благдарности россиянам, которые поддерживают СВО. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания 21 февраля в Гостином дворе.

"Большинство граждан Российской Федерации поддержали СВО. В этом проявился настоящий патриотизм. Это глубокое осознание каждого своей неразрывной связи с судьбой Отечества", — сказал президент.

Он поблагодарил народ России за мужество и решимость, проявленные в ходе проведения СВО.

Президент также поблагодарил представителей всех силовых структур.

"Низкий поклон родителям, женам, семьям военнослужащих", — сказал Путин.

В ходе послания он президент подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Однако у Киева оказались другие планы.

"Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить", — подчеркнул президент.

Это уже 18-е по счету послание главы государства. Главной темой обращения стала СВО, также российский лидер рассказывает о социально-экономической ситуации в стране.

На мероприятии присутствуют губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также депутаты Госдумы от региона.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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