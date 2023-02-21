Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в вузах от 4 до 6 лет

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Президент в ходе обращения к Федеральному собранию предложил изменения в российской системе образования.

Владимир Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах сроком обучения от 4 до 6 лет. Об этом президент России заявил в ходе послания к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

«В высшем образовании РФ назрели серьезные изменения, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий», — объяснил глава государства.

Путин отметил, что в ближайшие пять лет РФ нужно подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий для разных отраслей. При этом переход на новую систему высшего образования должен быть плавным.

Ранее президент заявил о введении дополнительных мер поддержки семей военнослужащих. Среди них — льготная аренда для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Согласно заявлению президента, ставка будет значительно ниже рыночной, а часть платы обеспечит государство. Кроме того, глава государства высказался о необходимости поддержке самих военных, участвующих в спецоперации.