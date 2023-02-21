Разведчик из НСО Александр Самойлов погиб в ходе спецоперации

Новосибирский военнослужащий погиб при выполнении задач СВО.

В Новосибирской области пройдёт прощание с погибшим в ходе СВО уроженцем Убинского района Александром Самойловым. Об этом сообщили в районной администрации.

Александра призвали в рамках частичной мобилизации 24 октября. Он был разведчиком-санитаром. Военнослужащий погиб при выполнении задач в районе города Кременная под миномётным огнём 9 февраля.

Александр родился 27 августа 1989 года в селе Черный Мыс Убинского района. Церемония прощания с Александром состоится во вторник, 21 февраля в 12-00 часов в Церкви Ефросинии Полоцкой по адресу: улица Лазурная, 26.

Ранее механик-водитель из города Болотное в Новосибирской области Максим Березовский погиб в ходе проведения специальной военной операции. Максим Березовский служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП.

Напомним, сегодня под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь.