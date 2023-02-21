Терапевт Доржиев настаивает на обязательном кипячении фермерского молока

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По словам терапевта Зандана Доржиева, фермерского молоко опасно пить без предварительного кипячения.

Врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев настаивает на обязательном кипячении фермерского молока. По его словам, его опасно пить без предварительного кипячения, пишет Pravda.Ru.

«Мы не можем быть на сто процентов уверены в том, что корова полностью здорова, что продукт хранился только в стерильных условиях. Непастеризованное молоко — угроза попадания в организм опаснейших микробов», — объяснил медик.

Доржиев отметил, что после кипячения уничтожаются только вегетативные формы микроорганизмов, а вот споры сохраняют жизнеспособность, так что молоко надо хранить только в холодильнике.

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