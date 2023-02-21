ГК «ВИС» заявила, что пожар не повлияет на сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске ГК «ВИС» проводит внутреннюю проверку из-за пожара на пилоне четвертого мост через Обь 20 февраля.

В понедельник, 20 февраля, в Новосибирске загорелся пилон строящегося четвертого моста через Обь. Возгорание оперативно потушили. По оценке специалистов ГК «ВИС», пожар не повлияет на сроки сдачи моста.

Пожар произошел на временной конструкции опалубки, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. До прибытия спасателей МЧС весь персонал этажа опалубки эвакуировали. Пожар потушили в короткие сроки усилиями пожарных и специалистов «ВИС».

«По оценке Группы "ВИС" сумма материального ущерба минимальна, инцидент не повлияет на сроки реализации проекта. Восстановление опалубки и продолжение работ на правой стойке пилона будет обеспечено до конца следующего рабочего дня», — сообщили в пресс-службе группы компаний.

МЧС устанавливает причины возгорания.

Ранее спасатели рассказали о тушении пожара. На происшествие реагировал 21 человек личного состава и 6 единиц техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник.

Также Сиб.фм сообщал о фото очевидцев с места возгорания.