В клинике Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию на сердце

Фото: клиника Мешалкина

В центре Мешалкина в Новосибирске восстановили кровоток в аорте пациента, который до 18 лет не знал о своем пороке сердца.

В новосибирской клинике Мешалкина провели операцию по коррекции атрезии аорты с помощью транскатетерных технологий. Это уникальный для мировой медицинской практики случай: обычно пациенты с такой патологией не доживают до взрослого возраста.

Уникальность в том, что 18-летний житель Кургана до 18 лет не знал о своем пороке сердца. Болезнь не проявлялась, пока на очередном обследовании врачи не обнаружили давление 190/100 при нормальном самочувствии парня.

По результатам компьютерной томографии поставили крайне редкий для взрослого человека диагноз — атрезия дуги аорты.

Аномалия заключается в том, что между двумя частями аорты отсутствует сообщение. В случае пациента клиники, он родился с некоторым сужением аорты, но со временем просвет начал зарастать, а организм нарастил вокруг закупоренной аорты сеть обходных сосудов, которые замещали функцию главной артерии организма.

«Обычно до подросткового возраста без хирургического вмешательства доживают единицы больных с таким дефектом. У них прогрессирует сердечная и дыхательная недостаточность. Наш пациент нетипичен во всем. Несмотря на то что его организм обманул порок, приспособился к нему, повышенная гипертензия в ближайшей перспективе привела бы к раннему инсульту, аневризмам аорты и коронарной недостаточности. Было показано хирургическое лечение», — прокомментировала состояние поступившего в центр пациента врач по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению Ксения Рзаева.

После операции артериальное давление снизилось до 130 мм рт.ст., а просвет аорты достиг диаметра 14 миллиметров. Чтобы аорта не заросла вновь, внутрь её стенки врачи установили стент, покрытый тканью из синтетического материала.

Через год, когда стент зарастёт, молодой человек вновь посетит клинику для второго этапа эндоваскулярного лечения: если стент приживётся, то диаметр зазора вновь расширят внутрисосудистым баллоном до возрастной нормы.

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