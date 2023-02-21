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В МЧС сообщили о причине пожара на пилоне строящегося моста через Обь в Новосибирске

Фото В МЧС сообщили о причине пожара на пилоне строящегося моста через Обь в Новосибирске
Фото В МЧС сообщили о причине пожара на пилоне строящегося моста через Обь в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске назвали причину пожара на пилоне четвертого моста.

Вечером в понедельник, 20 февраля, в Новосибирске загорелся пилон строящегося моста через Обь. В МЧС сообщили, что деревянная обрешетка могла загореться от тепловой пушки.

Пожар произошел на высоте 106 метров. До прибытия пожарных всех рабочих с этажа опалубки экстренно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Чтобы потушить пожар, спасатели МЧС воспользовались подъёмным краном. Возгорание устраняли порошковыми огнетушителями. В тушении приняли участие и специалисты ГК «ВИС». На происшествие реагировали 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее Сиб.фм публиковал фотографии очевидцев с места происшествия. Сигнал о возгорании поступил в 21:44. Тушение огня заняло чуть больше получаса.

Также в ГК «ВИС» заявили, что пожар не повлияет на сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске. По оценке специалистов, сумма материального ущерба минимальна. Восстановление опалубки и продолжение работ на правой стойке пилона будет обеспечено к вечеру 21 февраля.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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