В НГУ прокомментировали пожар в Высшем колледже информатики

Фото: ГУ МЧС НСО

В Высшем колледже информатики НГУ произошёл пожар.

В результате возгорания в корпусе Высшего колледжа информатики НГУ никто из сотрудников и студентов не пострадал. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

По данным НГУ, пожар начался в подсобном помещении 3 этажа 21 февраля в районе 13:00.

«Пожарная сигнализация сработала в штатном режиме, все учащиеся и сотрудники, находившиеся в тот момент в здании колледжа, были эвакуированы. В течение 10 минут после срабатывания сигнализации на место прибыли пожарные», — сообщили в университете.

Студенты колледжа возвращаются в кабинеты, причины пожара устанавливаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошёл пожар в учебном корпусе Высшего колледжа информатики НГУ на улице Русской. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Спасатели осматривают кабинеты на наличие людей, информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 56 человек и 17 единиц техники.

Напомним, ранее появились фото с пожара на стройке четвёртого моста в Новосибирске.