В Новосибирске 19 марта откроется театр Афанасьева

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В Новосибирске готовятся к открытию театра под руководством Сергея Афанасьева.

Театр под руководством Сергея Афанасьева в новом помещении откроется 19 марта. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своём телеграм-канале.

«Театр кочевал с одной сцены на другую (Дом актера, ДК им. Октябрьской революции, к/т «Победа», подвал на Вокзальной магистрали). В 2016 году для размещения театра передали здание бывшего кинотеатра «Пионер» общей площадью 2028,1 кв. м по адресу: ул. Максима Горького, 52. В течение 2020-2022 годов была проведена реконструкция здания кинотеатра», — напомнила Терешкова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что первым спектаклем, представленным зрителю на новой сцене, станет постановка «Наступило завтра», посвященная 35-летию театра. Увидеть ее можно будет 22, 23 и 27 марта. Об этом сообщает официальный сайт театра. 28 марта зрители смогут посетить спектакль «Зеленая зона», а 29 и 30 марта — любимую всеми «Хануму».

Также в марте поклонники театра смогут увидеть легендарный спектакль «Унтиловск», который возвращается в репертуар. Премьера назначена на 25 и 26 марта.

Цена билетов варьируется от 1000 до 3000 рублей. Касса работает ежедневно с 11 до 20.00.