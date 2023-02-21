В Новосибирске 80-летний мужчина погиб при падении с 5 этажа

Фото: ГУ МВД по Томской области

Пожилой житель Новосибирска разбился, выпав из окна пятого этажа.

В Новосибирске 80-летний мужчина погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило издание Gorsite.ru. Инцидент произошёл около 10:00 в доме №22 на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Как пишет СМИ, у погибшего остался сын, живущий отдельно. Издание отмечает, что мужчина вёл нормальную жизнь. Предполагается, что он мог выпасть из окна самостоятельно.

СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тело 33-летнего мужчины обнаружено под окнами многоэтажки в Нижней Ельцовке Новосибирска. Со слов местных жителей, погибший арендовал квартиру в доме на Экваторной, 2. Предположительно, он принимал запрещенные вещества.

Напомним, ранее в центре Новосибирска девушка выпала из окна на 17-летнего парня — оба скончались от травм.