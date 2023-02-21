В Новосибирске двух школьников наградили за спасение ребёнка из пожара

Фото: ГУ МЧС НСО

Два подростка спасли ребёнка из пожара в Новосибирске.

Новосибирские подростки Данил Шибанов и Максим Кащеев получили награды за спасение мальчика из горящей квартиры в девятиэтажке Октябрьского района. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл днём 5 января на улице Бориса Богаткова. Подростки проходили мимо и позвонили в экстренные службы, когда заметили возгорание. Школьники увидели ребёнка в окне четвёртого этажа — он просил о помощи. Молодые люди придумали план, как спасти мальчика из огня.

«Ребята не растерялись, до прибытия пожарных разложили подушки под окнами дома, связали между собой пледы и растянули для спасения мальчика. После чего уговорили ребенка спрыгнуть. Мальчик очень боялся, сначала скинул телефон, а затем прыгнул сам и благополучно приземлился в подготовленный плед, который удерживали подростки. Вся спасательная операция заняла порядка восьми минут», — рассказали в МЧС.

Смелые и находчивые школьники получили благодарственные письма от начальника ГУ МЧС по Новосибирской области и мэрии. Кроме того, им подарили беспроводные колонки.

Напомним, сегодня в Новосибирске загорелся корпус Высшего колледжа информатики НГУ.