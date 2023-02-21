В Новосибирске мать-одиночку с наркотиками осудили за пьяную езду

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Новосибирский областной суд пересмотрел дело женщины, которая трижды попадалась автоинспекторам пьяной за рулём: вместо условного срока мать-одиночка отправится в колонию.

34-летняя Анна С. в 2022 году несколько раз попадалась новосибирским автоинспекторам пьяной за рулём. Первый раз мать, которая одна воспитывает несовершеннолетнего ребёнка, получила наказание в виде обязательных работ.

Отработав 200 часов, уже в апреле 2022 года Анна вновь села за руль своего автомобиля «Хонда Фит». После того, как автоледи остановили сотрудники ДПС, от медицинского освидетельствования она отказалась.

Ситуация вновь повторилась и в мае прошлого года. Но на этот раз при автоледи были ещё два пакетика с синтетическим наркотиком. Как поясняла Анна, их она нашла и подобрала, оставив в кармане сиденья.

Ещё раз Анна попалась автоинспекторам в состоянии опьянения 4 июня, на этот раз без наркотиков. От прохождения медицинского освидетельствования она опять отказалась.

Перед Новым годом Анна выслушала приговор за незаконное хранение наркотиков и пьяную езду. За рецидив женщина получила 1,5 года условно, однако прокуроры решение суда обжаловали.

«Гособвинитель не согласился с данным приговором, внёс представление на мягкость назначенного наказания. Вчера представление судом апелляционной инстанции было удовлетворено. Условное осуждение отменено: для отбывания срока 1 год 6 месяцев она направлена в колонию-поселение»,

– рассказал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Богер.

Напомним, на этой неделе в ГИБДД Новосибирска рассказали о проверках в предстоящие февральские выходные: несмотря на мужской праздник от наказания не уйдёт ни один пьяный водитель.