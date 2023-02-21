В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила годовщину свадьбы

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Замгубернатора Новосибирской области Нелюбов в преддверии Дня защитника Отечества принял участие в церемонии чествования годовщины свадьбы семьи военнослужащего.

Александр и Наталья Старостины вместе уже 16 лет. В преддверии Дня защитника Отечества они решили отметить годовщину своей свадьбы во Дворце бракосочетания Новосибирска.

Как отметила супруга военнослужащего, несмотря на постоянные переезды, они стараются поддерживать друг друга во всем.





"Переезды, переводы. Мы всегда вместе. Уже порядка 5 раз переезжали", — вспоминает Наталья.

Познакомились они, когда Александр еще был курсантом.

"Нас познакомил мой сослуживец. Были курсантами. На одной из прогулок встретились с будущей женой. Любовь была с первого взгляда", — поделился военный.

Сейчас у семьи два мальчика и девочка.





"У нас дружная семья. Все друг за другом, стараемся в каждой ситуации помочь", — отмечает Наталья.

Старостины шутят, что годовщине ранее никогда не придавали особого значения.

"Иногда проснемся и вспоминаем, что вчера была годовщина", — с иронией рассказывает глава семейства.

Как рассказали в правительстве региона, в в торжественной церемонии чествования годовщины свадьбы семьи военнослужащего принял участие замгубернатора Сергей Нелюбов. Семье подарили подарки от области.





Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске состоится военный салют в честь Дня защитника Отечества.