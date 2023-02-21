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В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила годовщину свадьбы

Фото В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила годовщину свадьбы
Фото В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила годовщину свадьбы

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Замгубернатора Новосибирской области Нелюбов в преддверии Дня защитника Отечества принял участие в церемонии чествования годовщины свадьбы семьи военнослужащего.

Александр и Наталья Старостины вместе уже 16 лет. В преддверии Дня защитника Отечества они решили отметить годовщину своей свадьбы во Дворце бракосочетания Новосибирска.

Как отметила супруга военнослужащего, несмотря на постоянные переезды, они стараются поддерживать друг друга во всем.

Фото В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила годовщину свадьбы 2

"Переезды, переводы. Мы всегда вместе. Уже порядка 5 раз переезжали", — вспоминает Наталья.

Познакомились они, когда Александр еще был курсантом.

"Нас познакомил мой сослуживец. Были курсантами. На одной из прогулок встретились с будущей женой. Любовь была с первого взгляда", — поделился военный.

Сейчас у семьи два мальчика и девочка.

Фото В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила годовщину свадьбы 3

"У нас дружная семья. Все друг за другом, стараемся в каждой ситуации помочь", — отмечает Наталья.

Старостины шутят, что годовщине ранее никогда не придавали особого значения.

"Иногда проснемся и вспоминаем, что вчера была годовщина", — с иронией рассказывает глава семейства.

Как рассказали в правительстве региона, в в торжественной церемонии чествования годовщины свадьбы семьи военнослужащего принял участие замгубернатора Сергей Нелюбов. Семье подарили подарки от области.

Фото В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила годовщину свадьбы 4

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске состоится военный салют в честь Дня защитника Отечества.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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