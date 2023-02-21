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В Новосибирске состоится военный салют в честь Дня защитника Отечества

Фото В Новосибирске состоится военный салют в честь Дня защитника Отечества
Фото В Новосибирске состоится военный салют в честь Дня защитника Отечества

На Михайловской набережной Новосибирска 23 февраля запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Праздничный салют в честь 23 Февраля состоится в Новосибирске на Михайловской набережной. Первые залпы прогремят в 21 час по местному времени.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, артиллеристы выпустят в небо 680 фейерверков (30 залпов) из 122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».

Световое шоу обеспечат более 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Советская гаубица Д-30 является единственная гаубицей, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.

Напомним, в связи с празднованием Дня защитника Отечества в России 23 февраля будет выходным днем.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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