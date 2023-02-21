В Новосибирске на реконструкцию улицы Бронной могут потратить 630 млн. рублей

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска может потратить более полумиллиарда рублей на ремонт одной из улиц

В Новосибирске планируют поработать над улучшением транспортной доступности нескольких микрорайонов. Для этого необходимо провести дорогостоящую реконструкцию улицы Бронной в Кировском районе. По словам сотрудников департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска, это позволит улучшить транспортное сообщение в микрорайонах «Просторный», «Матрешки» и «Семейный квартал». Известно, что улицу Бронную планируют расширить и модернизировать перекресток с улицей Комсомольской. Также будет расширен и 18-й Бронный переулок с выездом на улицу Петухова.

Сейчас жители этих микрорайонов страдают от бесконечных пробок. По утрам и вечерам, Бронная и прилегающие к ней улицы Прокопьевская и Комсомольская превращаются в сплошной затор. Люди часами проводят в ожидании проезда, пассажирам общественного транспорта нередко становится плохо.

Поскольку проекта реконструкции еще нет, по весьма предварительным данным, эта работа обойдется в 630 млн. рублей.

Минтрас региона учел эту проблему в программе дорожной деятельности до 2027 года. Если удастся получить средства на реконструкцию улицы, будет выбран подрядчик на разработку проекта.

Напомним, с 21 по 28 февраля на левом берегу Новосибирска будет перекрыто движение по улице Станиславского, от площади Энергетиков до площади Труда, из-за строительства четвертого моста через Обь.