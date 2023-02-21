В Новосибирске с 21 февраля перекроют улицу Станиславского

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске улицу Станиславского перекроют на неделю.

В Новосибирске с 21 по 28 февраля закроют движение для автомобилей на улице Станиславского из-за строительства четвертого моста. Об этом сообщили в мэрии.

По данным администрации, движение от площади Энергетиков по площади Труда будет только действовать только с 23:00 до 05:00.

Схема движения для общественного транспорта скорректируют.

Троллейбусы № 7, 24, автобусы № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутные такси № 10, 12 будут курсировать до 23:00.

С 23:00 до окончания движения троллейбусы № 4 будут ездить по измененной схеме: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», улица Зорге, Громова, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Титова, площадь Станиславского, улица Титова, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске назвали причину пожара на пилоне четвертого моста.