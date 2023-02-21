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В Новосибирске стал известен прогноз погоды на длинные выходные

Фото В Новосибирске стал известен прогноз погоды на длинные выходные
Фото В Новосибирске стал известен прогноз погоды на длинные выходные

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В предстоящие длинные выходные новосибирцев ожидает тёплая погода.

В длинные выходные в Новосибирск придёт потепление. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на специалистов Западно-Сибирского УГМС.

«В дневные часы у нас будет оттепель. На 23 прогноз 0...+5 и на 24 сохраняется по Востоку области положительные значения до +5. По Западу начнет уже немного понижаться температура. До -5 днем», — уточнила начальник отдела метеонаблюдений Наталья Кичанова

В эти дни возможны осадки в виде мокрого снега. Ночью 22 февраля температура воздуха опустится до -6...-8 градусов, днём будет около нуля.

«23 февраля ночью -2...-4, днем +1...+3, 24 февраля ночью -1...-3 и днем 0...+2», — добавили в УГМС.

При этом до 25 февраля в Новосибирске сохранится сильный ветер.

Напомним, в Новосибирске прошла последняя самая холодная ночь в феврале.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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