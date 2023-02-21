В Новосибирске студенты Высшего колледжа информатики НГУ рассказали подробности пожара

Фото: предоставлено студентом

В Новосибирске появилось видео с пожара в Высшем колледже информатики НГУ.

Студенты Высшего колледжа информатики НГУ рассказали подробности журналисту Сиб.фм о пожаре в здании.

Напомним, пожар в учебном корпусе колледжа произошел 21 февраля. В МЧС по региону сообщили, что пожарная тревога в помещении сработала в 13:30, на место прибыли спасатели. Спустя 14 минут открытый огонь ликвидировали. Из здания эвакуировали студентов и персонал.

По словам учащихся, загорелся кабинет английского языка на 3 этаже.

Также они добавили, что перед эвакуацией сработала пожарная тревога.

"Мы почувствовали запах гари. Весь этаж был в дыму. Забрали вещи и стали спускаться на улицу", — рассказал Артём.

Также он добавил, всех, кто не смог забрать верхнюю одежду, отвели в спортивный зал.

Студенты отметили, что пожарные приехали быстро, а руководство образовательного учреждения сработали слаженно.

"Паники у людей не было", — вспоминают ученики.

Как ранее писал Сиб.фм, площадь возгорания в Высшем колледже информатики НГУ составила 70 квадратных метров. Спасатели осматривают кабинеты на наличие людей, информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 56 человек и 17 единиц техники.