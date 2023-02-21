В Новосибирске суд приговорил к колонии бывшего директора «СибРегионСтроя» за мошенничество

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В Новосибирске суд вынес приговор за мошенничество 10-летней давности.

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к колонии бывшего директора компании «СибРегионСтрой» Юрия Белорыбца за мошенничество и хищение почти 153 миллионов рублей. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Юрий Белорыбец был директором «СибРегионСтроя». С 2008 по 2012 годы он руководил строительством железнодорожных путей — однако построенные компанией объекты не соответствовали проекту. Белорыбец предоставлял заказчику строительства фиктивные отчёты и завышал объёмы работ. Итогом такого мошенничества стало хищение почти половины средств, выплаченных компании за проект: из 358 миллионов рублей он присвоил не менее 152 миллионов 842 тысяч рублей.

Следствие осложняло и то, что Юрий Белорыбец сбегал в Германию. Его удалось экстрадировать на родину, объявив в международный розыск.

Суд посчитал, что хищение нанесло ущерб бюджету Новосибирской области. Белорыбца признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Согласно решению суда, мужчина обязан вернуть 152,8 миллиона рублей в бюджет региона, выплатить штраф в 500 миллионов рублей, а также отбыть 6,5 лет в колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывшие диспетчеры вокзала «Новосибирск-Главный» получили срок за мошенничество. Они брали взятки у владельцев ларьков на перронах, взамен обещая «подогнать поезд» к фастфуду. Причем фактически они не могли управлять расписанием прибытия поездов.