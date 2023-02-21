В Новосибирске за четыре года с сжиженного газа на природный перевели 13 домов

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Глава Новосибирска Анатолий Локоть 21 февраля поручил обеспечить ускоренный перевод 322 многоквартирных домов в городе с сжиженного газа на природный.

Сегодня, 21 февраля, в мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время аппаратного совещания поручил своей команде принять меры по обеспечению перевода многоквартирных домов города на природный газ или электричество.

При этом Локоть подчеркнул, что за счет городского бюджета решить эту проблему невозможно, и поручил подготовить соответствующее обращение в Правительство области.

Напомним, в Новосибирске до сих пор сжиженный газ используется в 322 многоквартирных домах. Начиная с 2018 года, на природный газ перевели всего четыре из них. При этом у части многоэтажек есть возможность перевода на электроэнергию, поскольку в доступности имеются необходимые подстанции и кабельные линии.

Напомним, после взрыва газа в жилом доме на улице Линейной, 39, спрос на квартиры подключенные, к газопроводу резко упал. От покупки квартиры с газом, по данным риэлторов, стали отказываться в 30-40% случаев.