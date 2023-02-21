В Новосибирской области 13 марта начнут формировать новый состав Общественной палаты

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области НКО и общественные организации могут представить своих кандидатов в Общественную палату региона в течение 30 дней.

В Новосибирске депутаты Заксобрания на сессии 20 февраля определили дату начала формирования нового состава Общественной палаты регион. По словам вице-спикера Законодательного Собрания Новосибирской области Владимира Карпова, старт этому процессу будет дан 13 марта. Информация об этом уже появилась на официальном сайте областного парламента.

Некоммерческие организации региона могут подать сведения о своих кандидатах в течение последующего месяца.

25 членов новой палаты представит губернатор области. Это будут представители федеральных и межрегиональных общественных организаций и объединений. Еще 25 кандидатов от общественных объединений и НКО Новосибирской области представит Законодательное собрание.

Новый состав Общественной палаты должен быть утвержден в течение 50 суток с начала ее формирования. В конце мая, не позднее чем спустя 80 дней со старта выборной кампании, новый состав Общественной палаты региона должен будет приступить к работе.

Напомним, именно нынешний состав Общественной палаты Новосибирской области инициировал отмену прямых выборов главы города.