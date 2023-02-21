В Новосибирской области порция блинов подорожала до 160 рублей

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В Новосибирской области продукты для празднования Масленицы вдвое выросли в цене.

В Новосибирской области готовятся встречать Масленицу. Правда, нынче, по данным Новосибирскстата, это будет удовольствие не из дешевых.

В этом году блины жителям региона обойдутся практически вдвое дороже, чем в январе прошлого года. Сотрудники Новосибирскстата, посчитали во сколько обойдется приготовление порции этого главного блюда Масленичной недели.

По данным статистики, литр молока, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в цене на 108%, до 76,06 руб.; 6 яиц — на 100,7%, до 48, 59 руб. 300 граммов муки обойдутся хозяйкам в 13,94 руб., что на 105,3% дороже, чем в прошлом году. 150 граммов подсолнечного масла подорожали на 98,4%, а 40 граммов сахара выросли в цене на 110,9%. Как это ни странно, больше всего подорожала соль — сразу на 116,5%.

В итоге порция масленичных блинов в этом году жителям Новосибирска обойдется в 160,19 руб.

Напомним, в этом году Масленичная неделя началась 20 февраля. Праздновать проводы зимы — Масленицу — это древняя русская традиция. Одним из главных символов этого праздника являются блины: они и знак солнца, и круг жизни, и лакомство. Русскому блину уже более 1000 лет.

Однако, по мнению врачей, блины противопоказаны людям с проблемами ЖКТ, сахарным диабетом и лишним весом.