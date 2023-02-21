Забайкалец наказывал своего сына ударами электрического тока

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Житель Забайкальского края избивал своего маленького сына за шалости. Мужчина был ребенка кулаками и использовал оголенные провода, подключенные к электрической сети.

Житель Красночикойского района Забайкальского края наказывал своего маленького сына за шалости, избивая его кулаками, а также ударами тока, пишет zabnews.

Как выяснилось, забайкалец привязывал оголённые провода к пальцам рук мальчика и включал электрическую вилку в розетку по нескольку раз. Мама мальчика погибла, когда ребёнку было 2 года.

На данный момент ребенок находится в специальном центре для детей и домой возвращаться не хочет.

Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Напомним, в Новосибирске водитель и кондуктор избили пассажира и сломали ему нос из-за замечания.