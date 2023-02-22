Депутат Ленобласти высказалась о необходимости поздравлять всех мужчин с Днем Защитника Отечества

Фото: Густаво Зырянова/Сиб.фм

По мнению депутата Госдумы Ленобласти Светланы Журовой, чествовать в этот день нужно только тех, кто готов Родину защищать.

Депутат Госдумы Ленинградской области Светлана Журова высказалась о необходимости поздравлять всех мужчин с Днем Защитника Отечества. По ее мнению, чествовать в этот день нужно только тех, кто готов Родину защищать, пишет Online47.

«Я не считаю, что это день всех мужчин. Как первоначально этот праздник создавался, как он был идеологически введен, так его отмечать и нужно», — считает депутат.

При этом Журова считает, что поздравлять с 23 февраля можно и нужно женщин, которые работают в военной структуре или защищали Родину.

«Меня, например, многие мужчины поздравляют, потому что я подполковник внутренней службы. Поэтому, считаю — это праздник без гендерной принадлежности вообще», — подытожила она.

Напомним, ранее Журова высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде.