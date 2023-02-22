Диетолог Соломатина назвала самые полезные блины в Масленицу

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По словам диетолога Елены Соломатиной, самые полезные блины с капустой и ягодой.

Самыми полезными для организма блинами являются те, что наполнены овощами и клетчаткой. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, для сладкоежек подойдет начинка в виде мороженых ягод.

«Лучше, чтобы начинка содержала клетчатку. Можно сделать соус из натурального йогурта с ягодами или использовать капусту, грибы и любую зелень», — добавила диетолог.

Соломатина рекомендует использовать блины только в качестве основного блюда, однако ни в коем случае не следует их переедать.

«На блины налегать не нужно, потому что они высококалорийные и тяжело перевариваются, особенно если туда добавляют сахар, варенье и сгущенку. Можно съесть четыре-пять маленьких блинчиков и не более трех, если они большие, — подытожила она.

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