Льготная ипотека на 93% компенсировала рост цен на жильё в Новосибирске

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске льготная ипотека позволяет компенсировать на рост цен на недвижимость.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска, с учетом просадки за последние полгода, выросла с января 2019 года на 86%. Средняя ставка по ипотечному кредиту под залог ДДУ уменьшилась с 9,76% до 4,91%, средневзвешенный срок по кредитам на новостройки вырос с 18,1 до 25,6 лет, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

При увеличении объема кредита на индекс роста цены ежемесячный платеж по новым условиям вырос на 7%, а срок кредита на 41%.

«В среднем по России эффект от введения льготной ипотеки был существеннее, чем в Новосибирской области, средневзвешенная ставка на ипотечные кредиты под залог ДДУ уменьшилась на 6.15 п.п. в отличие от 4.85 п.п. в нашем регионе. А срок кредита вырос 8,4 года, в Новосибирской области на 7,5 лет. В итоге при прочих равных условиях ежемесячный платеж сократился в РФ на 50%, а в Новосибирске на 42,3%», — объяснил эксперт.

При этом сегодня только кредит по сельской ипотеке позволяет купить жилье на более выгодных условиях, чем 4 года назад, утверждает Николаев. Если тренд по росту средневзвешенного срока кредитования продолжится еще 5-7 лет, то ипотека будет доступна только молодежи, говорит аналитик.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что банки наращивают выдачу ипотеки.