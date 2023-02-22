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Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Фото Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Фото Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Анатолий Локоть высказался о послании президента Федеральному собранию.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об обращении президента России Владимира Путину Федеральному собранию. В своём телеграм-канале градоначальник оценил слова главы государства о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации.

«Одной из важнейших тем послания стала поддержка участников Специальной военной операции и их семей. Президент анонсировал создание государственного фонда поддержки участников СВО, который поможет в решении медицинских и социальных вопросов, с реабилитацией и трудоустройством. В этом году фонд должен заработать во всех регионах страны», — подчеркнул мэр.

Локоть отметил, что в Новосибирске действует система поддержки семей военнослужащих. Семьям оказывают помощь и консультируют различные специалисты. В прошлом году власти направили из бюджета города 37 млн рублей на помощь семей участников СВО.

Также мэр обратил внимание на слова Путина о поддержке муниципалитетов.

«Мы участвуем во многих национальных проектах и федеральных программах, ведь есть вопросы, которые без помощи на государственном уровне нам не решить», — добавил Локоть.

Напомним, ранее экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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