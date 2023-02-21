Экономист из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ

Фото: BFM-Новосибирск

Новосибирский экономист заявил о важности поднятия МРОТ.

Повышение минимального размера оплаты труда, о котором сегодня в ходе послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин, должно быть не единовременной мерой. Об этом в разговоре с изданием «BFM-Новосибирск» заявил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин. Президент предложил повысить МРОТ на 18,5% в текущем году.

«Безусловно, повышение МРОТ – нужная и вполне ожидаемая вещь, потому что инфляцию никто не отменял. Потребительская инфляции по итогам 2022 года была около 9%, по официальным данным. Действительно повысить пенсии и заработные платы бюджетникам, можно, только если повышение МРОТ будет опережать инфляцию», — прокомментировал эксперт.

По мнению экономистов, в текущей экономической ситуации повышение МРОТ выше уровня инфляции необходимо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин в ходе обращения заявил о введении дополнительных мер поддержки семей военнослужащих. Среди них — льготная аренда для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Согласно заявлению президента, ставка будет значительно ниже рыночной, а часть платы обеспечит государство. Кроме того, глава государства высказался о необходимости поддержке самих военных, участвующих в спецоперации.

Напомним, в ходе обращения Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода.