Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

Экономист из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ

Фото Экономист из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
Фото Экономист из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ

Фото: BFM-Новосибирск

Новосибирский экономист заявил о важности поднятия МРОТ.

Повышение минимального размера оплаты труда, о котором сегодня в ходе послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин, должно быть не единовременной мерой. Об этом в разговоре с изданием «BFM-Новосибирск» заявил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин. Президент предложил повысить МРОТ на 18,5% в текущем году.

«Безусловно, повышение МРОТ – нужная и вполне ожидаемая вещь, потому что инфляцию никто не отменял. Потребительская инфляции по итогам 2022 года была около 9%, по официальным данным. Действительно повысить пенсии и заработные платы бюджетникам, можно, только если повышение МРОТ будет опережать инфляцию», — прокомментировал эксперт.

По мнению экономистов, в текущей экономической ситуации повышение МРОТ выше уровня инфляции необходимо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин в ходе обращения заявил о введении дополнительных мер поддержки семей военнослужащих. Среди них — льготная аренда для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Согласно заявлению президента, ставка будет значительно ниже рыночной, а часть платы обеспечит государство. Кроме того, глава государства высказался о необходимости поддержке самих военных, участвующих в спецоперации.

Напомним, в ходе обращения Путин поручил ввести отпуска для участников СВО каждые полгода.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25422
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21370
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21330
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
15540
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13784
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12112
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
11953
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске